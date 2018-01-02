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В Нигерии при вооруженном нападении погибли более 20 прихожан церкви

Киев • УНН

 • 7898 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Группа неизвестных вооруженных людей напала на возвращавшихся из церкви прихожан в нигерийском штате Риверс на юге страны, в результате чего 21 человек погиб, передает УНН со ссылкой на онлайн-газету Premium Times.

В Нигерии при вооруженном нападении погибли более 20 прихожан церкви

Инцидент произошел в понедельник, вскоре после полуночи, в районе населенного пункта Омоко. Полиция не сообщает точное количество погибших в результате инцидента. По данным представителя морской администрации и агентства по безопасности страны Дакуку Питерсайда, жертвами инцидента стали 21 человек.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение. Как отметил Питерсайд, инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам.

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Следует отметить, что на северо-востоке Нигерии, севере Камеруна и Нигера действует радикальная исламистская группировка “Боко Харам”. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Организация известна многочисленными нападениями на церкви, школы, полицейские участки, а также похищением и убийством гражданского населения. Всего членами организации в период между 2002 и 2013 годом было убито более 10 тысяч человек. 22 мая 2014 признана Советом Безопасности ООН, как террористической организацией. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно осуществляющихся в ответ на направленную против неё военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

Напомним, двое смертниц взорвали себя на рынке в северо-восточном нигерийском штате Борно, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек и еще 53 получили ранения.

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