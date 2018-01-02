У Нігерії при збройному нападі загинули більше 20 прихожан церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Група невідомих озброєних людей напала на прихожан церкви, які поверталися зі служби у нігерійському штаті Ріверс на півдні країни, 21 людина загинула, передає УНН з посиланням на онлайн-газету Premium Times.
Інцидент стався в понеділок, незабаром після півночі, в районі населеного пункту Омоко. Поліція не повідомляє точну кількість загиблих унаслідок інциденту. За даними представника морської адміністрації та агентства з безпеки країни Дакуку Пітерсайда, жертвами інциденту стали 21 осіб.
Поки жодне угрупування, що діє в регіоні, не взяло на себе відповідальність за напад. Як зазначив Пітерсайд, інцидент стався в результаті боротьби за перевагу між угрупованнями, які поклоняються різним божествам.
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Слід зазначити, що на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру діє радикальне ісламістське угруповання “Боко Харам”. Її бойовики виступають проти західної моделі освіти і добиваються введення шаріату по всій країні. Організація відома чисельними нападами на церкви, школи, поліцейські дільниці, а також викраденням та вбивством цивільного населення. Всього членами організації в період між 2002 та 2013 роком було вбито понад 10 тисяч чоловік. 22 травня 2014 року визнана Радою Безпеки ООН, як терористична організація. Угруповання стоїть за більшістю терактів, регулярно здійснюються у відповідь на спрямовану проти неї військову кампанію, яку проводять Нігер, Камерун і Чад.
Нагадаємо, двоє смертниць підірвали себе на ринку в північно-східному нігерійському штаті Борно, у результаті чого загинули щонайменше 13 осіб та ще 53 отримали поранення.