В Нигерии подорвались три смертника: 30 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В результате подрыва трех террористов-смертников на севере Нигерии жертвами стали по меньшей мере 30 человек, в том числе, 40 человек получили ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников, передает УНН.
Согласно информации издания, смертниками оказались парень и две девушки.
Добавляется, что первый взрыв прогремел в нигерийском городе Кондуга в помещении кинотеатра, где болельщики наблюдали за футболом. После этого, в нескольких километрах от первого взрыва произошли еще два следующих теракты, которые совершили две девушки неизвестного возраста.
Напомним, ранее, 15 июня, в столице Сомали Могадишо прогремели два взрыва. Один из них - у здания сомалийского парламента.