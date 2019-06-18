В Нигерии подорвались три смертника: 30 погибших

Согласно информации издания, смертниками оказались парень и две девушки.

Добавляется, что первый взрыв прогремел в нигерийском городе Кондуга в помещении кинотеатра, где болельщики наблюдали за футболом. После этого, в нескольких километрах от первого взрыва произошли еще два следующих теракты, которые совершили две девушки неизвестного возраста.

Напомним, ранее, 15 июня, в столице Сомали Могадишо прогремели два взрыва. Один из них - у здания сомалийского парламента.