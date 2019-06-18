У Нігерії підірвались три смертники: 30 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В результаті підриву трьох терористів-смертників на півночі Нігерії жертвами стали щонайменше 30 осіб, зокрема, 40 людей дістали поранення. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевих чиновників, передає УНН.
Згідно з інформацією видання, смертниками виявилися хлопець та дві дівчини.
Додається, що перший вибух пролунав у нігерійському місті Кондуга в приміщенні кінотеатру, де вболівальники спостерігали за футболом. Після цього, в декількох кілометрах від першого вибуху відбулись ще два наступних теракти, які вчинили дві дівчини невідомого віку.
Нагадаємо, раніше, 15 червня, в столиці Сомалі Могадішо пролунали два вибухи. Один з них - біля будівлі сомалійського парламенту.