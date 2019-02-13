В Нигерии 14 человек погибли в давке после предвыборной речи президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В нигерийском городе Порт-Харкорт, штат Риверс, после выступления действующего президента страны Мохаммаду Бухари в рамках предвыборной кампании произошла давка, жертвами которой стали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает Vanguard, информирует УНН.
По данным издания, предвыборный митинг президента проходил на стадионе “Адокия Амасьямака”. Давка началась сразу после того, как Бухари закончил свое выступление и покинул арену.
В одной из больниц города сообщили Vanguard, что в давке погибли не менее 14 человек. Представитель медицинского учреждения отметил, что сперва число жертв составляло шесть человек, однако с каждым часом их становится все больше. По его словам, в отделении неотложной помощи находятся пострадавшие, но их точное число сейчас назвать трудно.
Всеобщие выборы в Нигерии пройдут в субботу, 16 февраля. На них будут избираться президент страны, члены сената и депутаты палаты представителей.
Как сообщал УНН, недавно в Нигерии во время митинга погибли пять человек.