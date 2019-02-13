У Нігерії 14 людей загинули в тисняві після передвиборної промови президента

За даними видання, передвиборний мітинг президента проходив на стадіоні “Адок Амасьямака”. Тиснява почалася відразу після того, як Бухарі закінчив свій виступ і покинув арену.

В одній з лікарень міста повідомили Vanguard, що в тисняві загинули не менше 14 людей. Представник медичної установи зазначив, що спершу число жертв становило шість чоловік, проте з кожною годиною їх стає все більше. За його словами, у відділенні невідкладної допомоги перебувають постраждалі, але їхню точну кількість наразі назвати важко.

Загальні вибори в Нігерії пройдуть в суботу, 16 лютого. На них будуть обиратися президент країни, члени сенату і депутати палати представників.

Як повідомляв УНН, нещодавно у Нігерії під час мітингу загинули п’ятеро людей.