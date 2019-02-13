У Нігерії 14 людей загинули в тисняві після передвиборної промови президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У нігерійському місті Порт-Харкорт, штат Ріверс, після виступу чинного президента країни Мохаммаду Бухарі в рамках передвиборної кампанії сталася тиснява, жертвами якої стали щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє Vanguard, інформує УНН.
За даними видання, передвиборний мітинг президента проходив на стадіоні “Адок Амасьямака”. Тиснява почалася відразу після того, як Бухарі закінчив свій виступ і покинув арену.
В одній з лікарень міста повідомили Vanguard, що в тисняві загинули не менше 14 людей. Представник медичної установи зазначив, що спершу число жертв становило шість чоловік, проте з кожною годиною їх стає все більше. За його словами, у відділенні невідкладної допомоги перебувають постраждалі, але їхню точну кількість наразі назвати важко.
Загальні вибори в Нігерії пройдуть в суботу, 16 лютого. На них будуть обиратися президент країни, члени сенату і депутати палати представників.
Як повідомляв УНН, нещодавно у Нігерії під час мітингу загинули п’ятеро людей.