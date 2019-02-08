У Нігерії під час мітингу загинули п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Нігерії в результаті тисняви загинули п'ятеро людей. Інцидент стався в четвер на мітингу з приводу переобрання президента. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
На мітингу тисяч прихильників переобрання президента Нігерії Мохаммаду Бухарі в східному штаті Тараба п'ятеро людей загинули і кілька постраждали. По телебаченню і в соцмережах поширилися відеоролики, на яких видно, що тисячі людей зібралися на стадіоні в Джалінго, щоб висловити підтримку Бухарі. У заході в рамках передвиборної кампанії брали участь також і високопоставлені політики.
Мохаммад Бухарі висловив свої співчуття з приводу загибелі людей, закликав своїх прихильників проявляти стриманість, щоб уникнути подібних трагічних інцидентів і зажадав підвищити контроль за масами людей в місцях проведення мітингів.
Як повідомляв УНН, у Франції тисячі людей вийшли з протестом на вулиці на заклик профспілок