В Нигерии во время митинга погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Нигерии в результате давки погибли пять человек. Инцидент произошёл в четверг на митинге по поводу переизбрания президента. Об этом сообщает Синьхуа, передаёт УНН.
На митинге тысяч сторонников переизбрания президента Нигерии Мохаммаду Бухари в восточном штате Тараба пять человек погибли и несколько пострадали. По телевидению и в соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что тысячи людей собрались на стадионе в Джалинго, чтобы выразить поддержку Бухари. В мероприятии в рамках предвыборной кампании принимали участие также и высокопоставленные политики.
Мохаммад Бухари выразил свои соболезнования по поводу гибели людей, призвал своих сторонников проявлять сдержанность во избежание подобных трагических инцидентов и потребовал повысить контроль за массами людей в местах проведения митингов.
Как сообщал УНН, во Франции тысячи людей вышли с протестом на улицы по призыву профсоюзов