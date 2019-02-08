В Нигерии во время митинга погибли пять человек

На митинге тысяч сторонников переизбрания президента Нигерии Мохаммаду Бухари в восточном штате Тараба пять человек погибли и несколько пострадали. По телевидению и в соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что тысячи людей собрались на стадионе в Джалинго, чтобы выразить поддержку Бухари. В мероприятии в рамках предвыборной кампании принимали участие также и высокопоставленные политики.

Мохаммад Бухари выразил свои соболезнования по поводу гибели людей, призвал своих сторонников проявлять сдержанность во избежание подобных трагических инцидентов и потребовал повысить контроль за массами людей в местах проведения митингов.

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