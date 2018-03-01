В Нидерландах арестовали шестерых подозреваемых в транспортировке 4,5 тонн кокаина

Кокаин на сумму не менее 170 млн евро, было обнаружено бельгийской полицией в порту Антверпена. Партия, по данным полиции, была “очень большой”, однако не дотягивает до рекорда, который на данный момент составляет 8 тонн.

“В порту бельгийского города Антверпен таможенники обнаружили наркотики в посылке из Нидерландов, в которой должны были находиться бананы”, — говорится в сообщении

Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами из Колумбии, конечным пунктом назначения которого были обозначены Нидерланды. Действовать сотрудники правоохранительных органов решили по отработанной схеме — изъять кокаин и передать информацию голландским коллегам. Те в свою очередь доставили контейнер до пункта назначения, которым оказался город Осс, и арестовали всех лиц, прибывших для его получения.

Подозреваемыми являются 40-летние мужчина и женщина из города Уден, двое мужчин 42 и 61 лет из города Осс, 40-летняя женщина из города Нуланд и 27-летний колумбиец. Они предстанут перед судом на этой неделе.

Напомним, публичный сервис Flightradar24 подтвердил информацию о том, что самолет летного отряда “Россия” Ил-96-300 под номером RA-96023, который, вероятно, находится в ведомстве управления делами президента России, был в Аргентине в то же время, когда 400 кг груза в “кокаиновой делу” было отправлено в Россию.