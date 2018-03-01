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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58259 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69580 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72494 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105716 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99609 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104280 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111278 просмотра

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В Нидерландах арестовали шестерых подозреваемых в транспортировке 4,5 тонн кокаина

В Нидерландах арестовали шестерых подозреваемых в транспортировке 4,5 тонн кокаина

Киев  •  УНН

 • 11414 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В нидерландском городе Осс полиция арестовала шесть человек по подозрению в транспортировке 4,5 тонн кокаина на сумму в 170 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Omroep Brabant.

Кокаин на сумму не менее 170 млн евро, было обнаружено бельгийской полицией в порту Антверпена. Партия, по данным полиции, была “очень большой”, однако не дотягивает до рекорда, который на данный момент составляет 8 тонн.

“В порту бельгийского города Антверпен таможенники обнаружили наркотики в посылке из Нидерландов, в которой должны были находиться бананы”, — говорится в сообщении

Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами из Колумбии, конечным пунктом назначения которого были обозначены Нидерланды. Действовать сотрудники правоохранительных органов решили по отработанной схеме — изъять кокаин и передать информацию голландским коллегам. Те в свою очередь доставили контейнер до пункта назначения, которым оказался город Осс, и арестовали всех лиц, прибывших для его получения.

Подозреваемыми являются 40-летние мужчина и женщина из города Уден, двое мужчин 42 и 61 лет из города Осс, 40-летняя женщина из города Нуланд и 27-летний колумбиец. Они предстанут перед судом на этой неделе.

Напомним, публичный сервис Flightradar24 подтвердил информацию о том, что самолет летного отряда “Россия” Ил-96-300 под номером RA-96023, который, вероятно, находится в ведомстве управления делами президента России, был в Аргентине в то же время, когда 400 кг груза в “кокаиновой делу” было отправлено в Россию.

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