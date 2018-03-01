У Нідерландах заарештували шістьох підозрюваних у транспортуванні 4,5 т кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У нідерландському місті Осс поліція заарештувала шістьох людей за підозрою в транспортуванні 4,5 т кокаїну на суму в 170 млн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Omroep Brabant.
Кокаїн на суму не менше 170 млн євро, було виявлено бельгійської поліцією в порту Антверпена. Партія, за даними поліції, є “дуже великою”, однак не дотягує до рекорду, який на даний момент становить 8 тонн.
“У порту бельгійського міста Антверпен митники виявили наркотики в посилці з Нідерландів, в якій повинні були знаходитися банани”, — йдеться в повідомленні
Наркотики були заховані в контейнері з бананами з Колумбії, кінцевим пунктом призначення якого були позначені Нідерланди. Діяти співробітники правоохоронних органів вирішили за відпрацьованою схемою — вилучити кокаїн і передати інформацію голландським колегам. Ті в свою чергу доставили контейнер до пункту призначення, яким виявився місто Осс, і заарештували всіх осіб, які прибули для його отримання.
Підозрюваними є 40-річні чоловік і жінка з міста Уден, двоє чоловіків 42 і 61 років з міста Осс, 40-річна жінка з міста Нуланд і 27-річний колумбієць. Вони постануть перед судом на цьому тижні.
Нагадаємо, публічний сервіс Flightradar24 підтвердив інформацію про те, що літак льотного загону “Росія” Іл-96-300 під номером RA-96023, який, ймовірно, перебуває у відомстві управління справами президента Росії, був в Аргентині у той самий час, коли 400 кг вантажу у “кокаїновій справі” було відправлено в Росію.