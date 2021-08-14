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В Нидерландах продлили карантин до ноября: что запрещено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В Нидерландах продлили карантин до 1 ноября ноября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dutch News.

Детали

Социальная дистанция - правило 1,5 метра - будет действовать до 20 сентября. Министр здравоохранения Уго де Йонг заявил, щоуси желающие смогут сделать прививку, также будут введены сборы за проверку "вступительного" теста

Университеты и колледжи смогут отказаться от социального дистанцирования с 30 августа, но максимум 75 человек будут разрешены на лекции. Студенты и сотрудники также должны носить маски во время передвижения по кампусу и проходить самопроверку раза в неделю.

Также 20 сентября маски для лица больше не будут нужны в общественном транспорте, и люди смогут снова вернуться в офис. Однако клубы и дискотеки будут оставаться закрытыми.

С целью поощрения еще большего количества людей к вакцинации, мобильные центры вакцинации будут направлены в районы, где уровень вакцинации низок, а в школах и колледжах также будут предлагать сделать укол. Однако правительство не выступает за то, чтобы вакцинация была обязательной.

Напомним

Кабинет министров Украины продлил в Украине режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября.

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