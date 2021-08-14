У Нідерландах продовжили карантин до листопада: що заборонено

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Нідерландах продовжили карантин до 1 листопада листопада. Про це пише УНН з посиланням на Dutch News.

Деталі

Соціальна дистанція - правило 1,5 метра - буде діяти до 20 вересня. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге заявив, щоусі охочі зможуть зробити щеплення, також будуть введені збори за перевірку "вступного" тесту

Університети та коледжі зможуть відмовитися від соціального дистанціювання з 30 серпня, але максимум 75 осіб будуть дозволені на лекції. Студенти та співробітники також повинні носити маски під час пересування по кампусу та проходити самоперевірку двічі на тиждень.

Також 20 вересня маски для обличчя більше не будуть потрібні у громадському транспорті, і люди зможуть знову повернутися до офісу. Однак клуби та дискотеки залишатимуться закритими.

З метою заохочення ще більшої кількості людей до вакцинації, мобільні центри вакцинації будуть надіслані в райони, де рівень вакцинації низький, а в школах та коледжах також пропонуватимуть зробити укол. Однак уряд не виступає за те, щоб вакцинація була обов'язковою.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України продовжив в Україні режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня.

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