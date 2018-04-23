В Нидерландах представили "капсулу для самоубийств"

Устройство планируют сконструировать нидерландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский общественный деятель Филипп Ницшке. Последний много лет посвятил борьбе за легализацию эвтаназии.

В основе конструкции находится резервуар с азотом. Над ним расположена съемная капсула, куда ложится человек, решивший добровольно уйти из жизни. После окончания “процедуры” капсула может выступать в качестве гроба. Как говорят создатели, выбранная концепция позволит человеку быстро и безболезненно покончить с собой. Смерть наступает после заполнения капсулы азотом.

“Он или она почувствует легкое головокружение, потом быстро потеряет сознание и умрет”, — объясняет Филипп Ницшке.

Впрочем, такой “гуманный” способ сталкивается с жесткой критикой из-за аналогий с методами, которые применялись нацистами в годы Второй мировой войны. Некоторые даже назвали Sarco “газовой камерой”. Критика не останавливает Александра Баннинка и Филиппа Ницшке. Более того, они намерены выложить в Сеть чертежи устройства, по которым можно самостоятельно построить аппарат при наличии времени и ресурсов.

На выставке показали лишь макет. Желающие получили возможность “протестировать” устройство с использованием очков виртуальной реальности. Действующий образец намерении создать уже к концу текущего года.

Как сообщал УНН, власти штата Оклахома планируют казнить преступников азотом, Комитет ООН по правам человека протестует против такого решения.