У Нідерландах представили "капсулу для самогубств"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На виставці похоронної індустрії в Амстердамі представили вигляд капсули для самогубств під назвою Sarco. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Пристрій планують сконструювати нідерландський дизайнер Александр Баннінк і австралійський громадський діяч Філіп Ніцшке. Останній багато років присвятив боротьбі за легалізацію евтаназії.
В основі конструкції знаходиться резервуар з азотом. Над ним розташована знімна капсула, куди лягає людина, яка вирішила добровільно піти з життя. Після закінчення “процедури” капсула може виступати в якості труни. Як кажуть творці, вибрана концепція дозволить людині швидко і безболісно накласти на себе руки. Смерть настає після заповнення капсули азотом.
“Він або вона відчує легке запаморочення, потім швидко втратить свідомість і помре”, — пояснює Філіп Ніцшке.
Втім, такий “гуманний” спосіб стикається з жорсткою критикою через аналогій з методами, що застосовувалися нацистами в роки Другої світової війни. Деякі навіть назвали Sarco “газовою камерою”. Критика не зупиняє Александра Баннінка і Філіпа Ніцшке. Більш того, вони мають намір викласти в Мережу креслення пристрою, за якими можна самостійно побудувати апарат при наявності часу і ресурсів.
На виставці показали лише макет. Бажаючі отримали можливість “протестувати” пристрій з використанням очок віртуальної реальності. Чинний зразок намір створити вже до кінця поточного року.
Як повідомляв УНН, влада штату Оклахома планує страчувати злочинців азотом, Комітет ООН з прав людини протестує проти такого рішення.