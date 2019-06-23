В Нидерландах пчелы заблокировали автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В нидерландском городе Роттердам вследствие выходки неизвестных шутников пчелы буквально заблокировали припаркованную машину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на голландское издание NOS.
"Неизвестные смазали чем-то сладким переднюю дверцу "фольксвагена". В результате эту часть машины облепили около 20 000 пчел", - говорится в сообщении.
Владелец машины, отчаявшись, вызвал полицию. Правоохранители в свою очередь позвали на помощь пасечника, которому удалось освободить авто из пчелиного плена.
Напомним, в Харьковской области отравились пчелы.