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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нидерландах пчелы заблокировали автомобиль

Киев • УНН

 • 13691 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В нидерландском городе Роттердам вследствие выходки неизвестных шутников пчелы буквально заблокировали припаркованную машину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на голландское издание NOS.

В Нидерландах пчелы заблокировали автомобиль

"Неизвестные смазали чем-то сладким переднюю дверцу "фольксвагена". В результате эту часть машины облепили около 20 000 пчел", - говорится в сообщении.

Владелец машины, отчаявшись, вызвал полицию. Правоохранители в свою очередь позвали на помощь пасечника, которому удалось освободить авто из пчелиного плена.

Напомним, в Харьковской области отравились пчелы.

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