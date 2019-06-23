В Нидерландах пчелы заблокировали автомобиль

"Неизвестные смазали чем-то сладким переднюю дверцу "фольксвагена". В результате эту часть машины облепили около 20 000 пчел", - говорится в сообщении.

Владелец машины, отчаявшись, вызвал полицию. Правоохранители в свою очередь позвали на помощь пасечника, которому удалось освободить авто из пчелиного плена.

Напомним, в Харьковской области отравились пчелы.