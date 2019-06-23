У Нідерландах бджоли заблокували автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У нідерландському місті Роттердам унаслідок витівки невідомих жартівників бджоли буквально заблокували припарковану автівку. Про це повідомляє УНН з посиланням на голландське видання NOS.
“Невідомі змастили чимось солодким передні дверцята "фольксвагена". У результаті цю частину машини обліпили близько 20 тисяч бджіл”, - ідеться в повідомленні.
Власник машини, впавши у відчай, викликав поліцію. Правоохоронці своєю чергою покликали на допомогу пасічника, якому вдалося визволити авто із бджолиного полону.
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