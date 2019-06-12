На Харківщині отруїлися бджоли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Харківщині зафіксовано отруєння бджіл, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.
На Харківщині, до Ізюмського відділу поліції надійшло вісім звернень від мешканців сіл Водорізівка та Миколаївка щодо отруєння комах. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
"Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 251 (порушення ветеринарних правил) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.
Наразі працівниками поліції проводяться слідчі дії та вирішується питання про проведення експертиз.
Як повідомляв УНН, позапланові перевірки через отруєння бджіл призначатимуть за добу.