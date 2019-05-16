Відтепер позапланові перевірки через отруєння бджіл призначатимуть за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Мінагрополітики скоротило термін погодження позапланової перевірки інспекторами Держпродспоживслужби у разі отруєння бджіл пестицидами з декількох тижнів до однієї доби. Про це повідомив генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції Мінагрополітики Микола Мороз, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства.
“Відтепер, у разі отруєння бджіл пестицидами, територіальні органи Держпродспоживслужби направляють до Мінагрополітики електронні запити з одночасним інформуванням центрального апарату служби. Паралельно з тим офіційні документи проходять в міністерстві всі етапи погодження. Це дає можливість максимально швидко та ефективно проводити процедуру погодження перевірки”, — повідомив Мороз.
За його словами, це один із напрямів роботи міністерства, спрямований на захист довкілля від неправильного застосування засобів захисту рослин. Тож відтепер погодження будуть надаватись впродовж декількох годин.
Нагадаємо, на думку екологів, безконтрольна обробка полів в Україні пестицидами спричиняє алергію, отруєння і рак у місцевих жителів, а також призводить до загибелі бджіл у господарствах, що розташовані поруч.