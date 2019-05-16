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Отныне внеплановые проверки из-за отравления пчел будут назначать за сутки

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Минагрополитики сократило срок согласования внеплановой проверки инспекторами Госпотребслужбы в случае отравления пчел пестицидами с нескольких недель до одних суток. Об этом сообщил генеральный директор Директората безопасности и качества пищевой продукции Минагрополитики Николай Мороз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"Отныне, в случае отравления пчел пестицидами, территориальные органы Госпотребслужбы направляют в Минагрополитики электронные запросы с одновременным информированием центрального аппарата службы. Параллельно с тем официальные документы проходят в министерстве все этапы согласования. Это дает возможность максимально быстро и эффективно проводить процедуру согласования проверки", - сообщил Мороз.

По его словам, это одно из направлений работы министерства, направленное на защиту окружающей среды от неправильного применения средств защиты растений. Поэтому отныне согласования будут предоставляться в течение нескольких часов.

Напомним, по мнению экологов, бесконтрольная обработка полей в Украине пестицидами вызывает аллергию, отравления и рак у местных жителей, а также приводит к гибели пчел в хозяйствах, расположенных рядом.

Украинские Национальные Новости

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