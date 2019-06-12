В Харьковской области отравились пчелы

В Харьковской области, в Изюмский отдела полиции поступило восемь обращений от жителей сел Водоризовка и Николаевка об отравлении насекомых. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

"Следователь открыл уголовное производство по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудниками полиции проводятся следственные действия и решается вопрос о проведении экспертиз.

Как сообщал УНН, внеплановые проверки из-за отравления пчел будут назначать через сутки.