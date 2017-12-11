В ночь на 14 декабря можно будет наблюдать мощный звездопад Геминиды

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 7108 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 19814 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 99940 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109897 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130427 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106486 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108118 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117422 просмотра

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В ночь на 14 декабря можно будет наблюдать мощный звездопад Геминиды

В ночь на 14 декабря можно будет наблюдать мощный звездопад Геминиды

Киев  •  УНН

 • 16410 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В ночь с 13 на 14 декабря все жители на Земле смогут наблюдать поток Геминиды - мощный звездопад, активность которого приходится всегда на конец года. Об этом сообщает NASA, передает УНН.

Звездопад начнется около 9:00 вечера 13 декабря, а его пик придется на 3-4 утра 14 декабря.

Метеоры можно будет увидеть невооруженным глазом в чистом небе. Лучше всего наблюдать за ними, отойдя подальше от городских фонарей и огней.

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В NASA добавили, что звездопада Геминиды уже около 200 лет, однако с каждым годом он становится все сильнее и ярче.

На этот раз люди смогут увидеть до 60 метеоров в час.

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