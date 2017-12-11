В ночь на 14 декабря можно будет наблюдать мощный звездопад Геминиды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В ночь с 13 на 14 декабря все жители на Земле смогут наблюдать поток Геминиды - мощный звездопад, активность которого приходится всегда на конец года. Об этом сообщает NASA, передает УНН.
Звездопад начнется около 9:00 вечера 13 декабря, а его пик придется на 3-4 утра 14 декабря.
Метеоры можно будет увидеть невооруженным глазом в чистом небе. Лучше всего наблюдать за ними, отойдя подальше от городских фонарей и огней.
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В NASA добавили, что звездопада Геминиды уже около 200 лет, однако с каждым годом он становится все сильнее и ярче.
На этот раз люди смогут увидеть до 60 метеоров в час.