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У ніч на 14 грудня можна буде спостерігати потужний зорепад Гемініди

У ніч на 14 грудня можна буде спостерігати потужний зорепад Гемініди

Київ • УНН

 • 16410 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У ніч з 13 на 14 грудня усі жителі на Землі зможуть спостерігати потік Гемініди — потужний зорепад, активність якого припадає завжди на кінець року. Про це повідомляє NASA, передає УНН.

Зорепад почнеться близько 9 години вечора 13 грудня, а його пік припаде на 3-4 ранку 14 грудня.

Метеори можна буде побачити неозброєним оком у чистому небі. Найкраще спостерігати за ними, відійшовши подалі від міських ліхтарів та вогнів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У NASA показали вигляд лісових пожеж у США з космосу

У NASA додали, що зорепаду Гемініди вже близько 200 років, однак з кожним роком він стає дедалі сильнішим та яскравішим.

Цього разу люди зможуть побачити до 60 метеорів на годину.

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