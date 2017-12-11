У ніч на 14 грудня можна буде спостерігати потужний зорепад Гемініди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У ніч з 13 на 14 грудня усі жителі на Землі зможуть спостерігати потік Гемініди — потужний зорепад, активність якого припадає завжди на кінець року. Про це повідомляє NASA, передає УНН.
Зорепад почнеться близько 9 години вечора 13 грудня, а його пік припаде на 3-4 ранку 14 грудня.
Метеори можна буде побачити неозброєним оком у чистому небі. Найкраще спостерігати за ними, відійшовши подалі від міських ліхтарів та вогнів.
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У NASA додали, що зорепаду Гемініди вже близько 200 років, однак з кожним роком він стає дедалі сильнішим та яскравішим.
Цього разу люди зможуть побачити до 60 метеорів на годину.