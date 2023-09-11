В небе над Украиной ночью уничтожили 12 вражеских "шахедов"

Детали

Как сообщается, в ночь на 11 сентября враг атаковал ударными БпЛА “Shahed-136/131” с юго-восточного направления (Ейск, Приморско-Ахтарск – рф).

Цитата

"Зафиксированы пуски 12 “шахедов” в направлении Запорожской и Днепропетровской областей. К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 12 “Shahed-136/131” в пределах Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей, а также один БпЛА неустановленного типа”, - говорится в сообщении.

Также по данным Воздушных сил враг применил тактическую авиацию на Днепропетровщине, выпустив с самолетов Су-34/Су-35 противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59. Предварительно без потерь. Информация уточняется, добавили в Воздушных силах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночью на Сумщине Силы ПВО сбили "шахед"