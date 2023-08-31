В небе над псковом обнаружили неизвестный объект - губернатор рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Неизвестный объект обнаружили в небе над Псковом, принимаются меры по его нейтрализации. Об этом сообщил губернатор псковской области рф Михаил Ведерников в Telegram-канале, комментируя стрельбу и взрывы, которые слышали местные жители, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в одном из районов пскова наблюдатели поста контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неизвестный объект.
На видео – мероприятия по его нейтрализации.
Также по данным губернатора, на земле нет никаких последствий. Подробности пообещал сообщить позже.
Напомним, в ночь на 1 сентября жители российского пскова сообщали о взрывах и работе ПВО.
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