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У пскові – стрілянина й вибухи, очевидці пишуть про роботу ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У російському Пскові чути стрілянину і вибухи. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО. Про це пише Baza, передає УНН.

Деталі 

На опублікованому відео чути автоматні черги, а місцевий житель запитує: "Що тут відбувається?". 

Місцеві пабліки пишуть про нову атаку дронів. 

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у Пскові прогриміли потужні вибухи, там розпочалась пожежа. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.

Згодом в українській розвідці повідомили, що на аеродромі Пскова в результаті нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, і ще кілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження.

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