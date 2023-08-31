У пскові – стрілянина й вибухи, очевидці пишуть про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У російському Пскові чути стрілянину і вибухи. Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО. Про це пише Baza, передає УНН.
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На опублікованому відео чути автоматні черги, а місцевий житель запитує: "Що тут відбувається?".
Місцеві пабліки пишуть про нову атаку дронів.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у Пскові прогриміли потужні вибухи, там розпочалась пожежа. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.
Згодом в українській розвідці повідомили, що на аеродромі Пскова в результаті нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, і ще кілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження.
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