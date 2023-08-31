У пскові – стрілянина й вибухи, очевидці пишуть про роботу ППО

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На опублікованому відео чути автоматні черги, а місцевий житель запитує: "Що тут відбувається?".

Місцеві пабліки пишуть про нову атаку дронів.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у Пскові прогриміли потужні вибухи, там розпочалась пожежа. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.

Згодом в українській розвідці повідомили, що на аеродромі Пскова в результаті нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, і ще кілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження.

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