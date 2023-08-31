В пскове - стрельба и взрывы, очевидцы пишут о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В российском Пскове слышны стрельба и взрывы. Местные жители сообщают о работе ПВО. Об этом пишет Baza, передает УНН.
Детали
На опубликованном видео слышны автоматные очереди, а местный житель спрашивает: "Что здесь происходит?".
Местные паблики пишут о новой атаке дронов.
Напомним, в ночь на 30 августа в Пскове прогремели мощные взрывы, там начался пожар. Сообщалось, что на аэродроме горели самолеты Ил-76.
Впоследствии в украинской разведке сообщили, что на аэродроме Пскова в результате ночной атаки полностью уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76, и еще несколько единиц Ил-76 получили повреждения.
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