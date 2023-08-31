російскі військові збивали дрони над брянськом за допомогою ЗРК

Деталі

Зазначається, що один дрон був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук М-1", два - із самохідного зенітно-ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", а три - за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, зокрема антидронових рушниць.

Доповнення

міноборони рф заявляло, що в ніч проти 30 серпня російські військові припинили спробу масової атаки безпілотників у центральному федеральному окрузі. Зокрема, повідомлялося про збиті дрони у брянській, рязанській, калузької, орловській та московській областях.

Нагадаємо

Увечері 30 серпня над територією брянської області рф нібито були збиті два безпілотники. Про це повідомили у міноборони росії. москва звинуватила у нападі Україну і стверджує, що це українські дрони.