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российские военные сбивали дроны над брянском с помощью ЗРК

российские военные сбивали дроны над брянском с помощью ЗРК

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские военные сбили шесть дронов, которые атаковали брянскую область 30 августа. Известно, что три из БПЛА были сбиты с помощью зенитно-ракетных комплексов "Бук М-1" и "Панцирь-С1", сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что один дрон был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук М-1", два - из самоходного зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", а три - с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в частности антидронных ружей.

Дополнение

минобороны рф заявляло, что в ночь на 30 августа российские военные пресекли попытку массовой атаки беспилотников в центральном федеральном округе. В частности, сообщалось о сбитых дронах в брянской, рязанской, калужской, орловской и московской областях.

Вечером 30 августа над территорией брянской области рф якобы были сбиты два беспилотника. Об этом сообщили в минобороны россии. москва обвинила в нападении Украину и утверждает, что это украинские дроны.

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