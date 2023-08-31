российские военные сбивали дроны над брянском с помощью ЗРК

Детали

Отмечается, что один дрон был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук М-1", два - из самоходного зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", а три - с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в частности антидронных ружей.

Дополнение

минобороны рф заявляло, что в ночь на 30 августа российские военные пресекли попытку массовой атаки беспилотников в центральном федеральном округе. В частности, сообщалось о сбитых дронах в брянской, рязанской, калужской, орловской и московской областях.

Вечером 30 августа над территорией брянской области рф якобы были сбиты два беспилотника. Об этом сообщили в минобороны россии. москва обвинила в нападении Украину и утверждает, что это украинские дроны.