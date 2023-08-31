У небі над псковом виявили невідомий об'єкт – губернатор рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Невідомий об'єкт виявили в небі над псковом, вживаються заходи щодо його нейтралізації. Про це повідомив губернатор псковської області рф Михайло Ведерніков у Telegram-каналі, коментуючи стрілянину і вибухи, які чули місцеві жителі, передає УНН.
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Зазначається, що в одному з районів пскова спостерігачі посту контролю повітряного простору виявили у небі одиничний невідомий об'єкт.
На відео – заходи щодо його нейтралізації.
Також за даними губернатора, на землі немає жодних наслідків. Подробиці пообіцяв повідомити згодом.
Нагадаємо, у ніч на 1 вересня жителі російського пскова повідомляли про вибухи та роботу ППО.
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