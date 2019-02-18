В небе над Китаем заметили три солнца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Два впечатляющих солнечных "нимба" заметили в небе в северной провинции Китая Гебей в пятницу. Сияние с обеих сторон солнца создало впечатление, что над Землей взошло три солнца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
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Такое явление считается исключительным и встречается очень редко. По сообщениям, оно длилось всего 10 минут.
Метеорологи называют солнечный "нимб" оптическим феноменом атмосферы. Он создается из кристаллов льда, которые образуются из водяного пара и конденсируются на определенной высоте. Эти кристаллы искривляются при контакте с солнечным светом, формируя своеобразный отблеск.
Напомним, в январе жители Земли увидели "кровавое суперлуние".