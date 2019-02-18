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У небі над Китаєм помітили три сонця

У небі над Китаєм помітили три сонця

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Два вражаючих сонячних "німби" помітили у небі у північній провінції Китаю Гебей у п’ятницю. Сяйво по обидва боки сонця створили враження, що над Землею зійшло три сонця. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

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Таке явище вважається винятковим і трапляється дуже рідко. За повідомленнями, воно тривало лише 10 хвилин.

Метеорологи називають сонячний "німб" оптичним феноменом атмосфери. Він створюється з кристалів льоду, які утворюються з водяної пари і конденсуються на певній висоті. Ці кристали викривлюються при контакті із сонячним світлом, формуючи своєрідний відблиск.

Нагадаємо, у січні жителі Землі побачили "кривавий супермісяць".

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