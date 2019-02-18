У небі над Китаєм помітили три сонця

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зонд "Паркер" розпочав друге зближення з Сонцем

Таке явище вважається винятковим і трапляється дуже рідко. За повідомленнями, воно тривало лише 10 хвилин.

Метеорологи називають сонячний "німб" оптичним феноменом атмосфери. Він створюється з кристалів льоду, які утворюються з водяної пари і конденсуються на певній висоті. Ці кристали викривлюються при контакті із сонячним світлом, формуючи своєрідний відблиск.

Нагадаємо, у січні жителі Землі побачили "кривавий супермісяць".