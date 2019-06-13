В НБУ отреагировали на очередную попытку запретить Рожковой выполнять должностные обязанности

Так, в Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

В НБУ отметили, что инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, указанными на сайте “Судебной власти”. В то же время, по данным Банка, никакое соответствующее постановление суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений, а сам Национальный банк не получал его от суда.

“Согласно процессуального кодекса решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако, пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке”, — отметил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Кроме того, по его словам, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудность действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия Первого заместителя Председателя НБУ.