Першу заступницю голови НБУ просять відсторонити від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва розгляне питання про заборону Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови Національного банку України. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов народного депутата Юрія Савчука до голови НБУ Якова Смолія, його першого заступника Катерини Рожкової та Ради НБУ, третя особа – НБУ. Позивач просить суд визнати протиправними дії Першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової щодо незаконного сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду та зобов’язати її утриматись від таких дій. Серед інших вимог позову – визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та Ради НБУ щодо не вчинення дій по звільненню Рожкової та зобов’язати їх це зробити", - йдеться у повідомленні.
Разом із позовом народний депутат подав заяву про його забезпечення, в якій просить суд до вирішення спору по суті заборонити Катерині Рожковій брати участь в роботі та засіданнях Правління Національного банку України, виконувати повноваження Першого заступника голови НБУ чи здійснювати будь-яку діяльність на цій посаді.
Наразі судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження у справі.
Як повідомляв УНН, місія Міжнародного валютного фонду схвально оцінила монетарну політику Національного банку України та підтвердила, що не має претензій до роботи НБУ.