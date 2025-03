Смолій: у МВФ нема питань до Нацбанку

"Wrap-up (підсумкова - ред.) зустріч із місією МВФ. Наші команди плідно працювали протягом їх перебування у Києві. Як підтвердив Рон ван Роден, голова місії, питань до НБУ немає. Схвально оцінили нашу монетарну політику. Приємно, що всі on the same page (однієї думки - ред.) щодо важливості МВФ для України", - написав Смолій.

Раніше Смолій зазначав, що продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні.

Нагадаємо, представники Міжнародного валютного фонду під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд.