Смолий: в МВФ нет вопросов к Нацбанку

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 29579 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 50418 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 67571 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 81964 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121256 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111126 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137416 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144583 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130109 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Смолий: в МВФ нет вопросов к Нацбанку

Смолий: в МВФ нет вопросов к Нацбанку

Киев  •  УНН

 • 10332 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Миссия Международного валютного фонда положительно оценила монетарную политику Национального банка Украины и подтвердила, что не имеет претензий к работе НБУ. Об этом у себя в Twitter написал глава Нацбанка Яков Смолий, передает УНН.

"Wrap-up (итоговая - ред.) встреча с миссией МВФ. Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Положительно оценили нашу монетарную политику. Приятно, что все on the same page (думають в том же русле - ред.) о важности МВФ для Украины", - написал Смолий.

Ранее Смолий отмечал, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

Напомним, представители Международного валютного фонда во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство.

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