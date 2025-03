Смолий: в МВФ нет вопросов к Нацбанку

"Wrap-up (итоговая - ред.) встреча с миссией МВФ. Наши команды плодотворно работали в течение их пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Положительно оценили нашу монетарную политику. Приятно, что все on the same page (думають в том же русле - ред.) о важности МВФ для Украины", - написал Смолий.

Ранее Смолий отмечал, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

Напомним, представители Международного валютного фонда во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство.