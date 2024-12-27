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Фото и видео красноречиво свидетельствуют об ответственности рф за трагедию: Зеленский о катастрофе самолета Embraer 190

Фото и видео красноречиво свидетельствуют об ответственности рф за трагедию: Зеленский о катастрофе самолета Embraer 190

Киев  •  УНН

 • 7210 просмотра

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Президент Украины заявил, что фото и видео с места падения самолета Embraer 190 указывают на ответственность России. Azerbaijan Airlines сообщила о "внешнем вмешательстве" как причине катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фото и видео с места катастрофы падения самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" красноречиво свидетельствуют об ответственности россии за трагедию. Об этом Зеленский написал в соцсети Х, передает УНН.

"Появляется все больше подробностей ужасной катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний". Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины. Видим, что фото и видео с места катастрофы красноречиво свидетельствуют об ответственности россии за трагедию. Если россия продолжит распространять ложь, так же как сделала это в случае сбития ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", - написал Зеленский.

Он также выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

Напомним

По предварительным результатам авиакатастрофа самолета Embraer 190, который разбился 25 декабря, когда выполнял рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (чечня), произошла из-за "внешнего вмешательства", рассказали в авиакомпании Azerbaijan Airlines.

После авиакатастрофы самолета Embraer вблизи Актау, россия заявила, что командиру судна предлагали другие аэропорты для посадки, однако он решил следовать в Актау.

Глава росавиации Дмитрий Ядров во время выступления по катастрофе заявил, что "в связи с авиакатастрофой самолета Embraer вблизи Актау, российская сторона немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о своей полной и всесторонней готовности к сотрудничеству в расследовании этой трагедии. Необходимо тщательно и полностью проверить все обстоятельства происшествия. Отмечу, что ситуация в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была чрезвычайно сложной. Украинские боевые беспилотники в это время осуществляли террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ".

Павел Башинский

Павел Башинский

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