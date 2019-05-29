Первого заместителя главы НБУ просят отстранить от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева рассмотрит вопрос о запрете Екатерине Рожковой выполнять полномочия первого заместителя председателя Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Юрия Савчука к главе НБУ Якову Смолию, его первому заместителю Екатерине Рожковой и Совету НБУ, третье лицо - НБУ. Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и Совета НБУ по несовершению действий по увольненню Рожковой и обязать их это сделать", - говорится в сообщении.
Вместе с иском народный депутат подал заявление о его обеспечении, в которой просит суд до решения спора по сути запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях Правления Национального банка Украины, исполнять полномочия Первого заместителя главы НБУ или осуществлять любую деятельность на этом посту.
Сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по делу.
Как сообщал УНН, миссия Международного валютного фонда положительно оценила монетарную политику Национального банка Украины и подтвердила, что не имеет претензий к работе НБУ.