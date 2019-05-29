Первого заместителя главы НБУ просят отстранить от должности

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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17:42 • 43683 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120073 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110915 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137263 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

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Первого заместителя главы НБУ просят отстранить от должности

Первого заместителя главы НБУ просят отстранить от должности

Киев  •  УНН

 • 13654 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева рассмотрит вопрос о запрете Екатерине Рожковой выполнять полномочия первого заместителя председателя Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Юрия Савчука к главе НБУ Якову Смолию, его первому заместителю Екатерине Рожковой и Совету НБУ, третье лицо - НБУ. Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и Совета НБУ по несовершению действий по увольненню Рожковой и обязать их это сделать", - говорится в сообщении.

Вместе с иском народный депутат подал заявление о его обеспечении, в которой просит суд до решения спора по сути запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях Правления Национального банка Украины, исполнять полномочия Первого заместителя главы НБУ или осуществлять любую деятельность на этом посту.

Сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по делу.

Как сообщал УНН, миссия Международного валютного фонда положительно оценила монетарную политику Национального банка Украины и подтвердила, что не имеет претензий к работе НБУ.

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