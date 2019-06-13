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У НБУ відреагували на чергову спробу заборонити Рожковій виконувати посадові обов’язки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Національному банку України надійшов лист про нібито рішення Баришівського районного суду Київської області заборонити першому заступнику голови Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки, однак така інформація не відповідає дійсності. Про це повідомили у прес-службі НБУ, передає УНН.

У НБУ відреагували на чергову спробу заборонити Рожковій виконувати посадові обов’язки

Так, до Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки.

У НБУ зазначили, що ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з ймовірних учасників судової справи, які зазначені на сайті “Судової влади”. Водночас, за даними Банку, жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, а сам Національний банк не отримував її від суду.

“Відповідно до процесуального кодексу ухвала суду підлягає виконанню негайно, тобто одразу після отримання. Проте, наразі ми ані отримували, ані були присутні при винесенні будь-якої ухвали про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить її в передбаченому законом порядку”, — зазначив начальник управління претензійно-позовної діяльності Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Крім того, за його словами, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, що можуть свідчити про неправосудність дій судді, а отже і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від народного депутата Юрія Савчука з метою заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження Першого заступника Голови НБУ.

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