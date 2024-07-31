У НБУ сейчас нет преград для того, чтобы смягчить запрет на конвертирование валютных кредитов в гривны - эксперт

Национальный банк Украины сейчас не имеет преград для того, чтобы внести изменения в постановление, которым запрещено конвертирование валютных кредитов для бизнеса, а сохранять указанный запрет не целесообразно. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Относительно целесообразности подобных вещей, то я по мне этот запрет был издан абсолютно не целесообразно и хранение этого сейчас абсолютно не целесообразно... Ему (НБУ - ред.) ничего не запрещает отменить эти валютные ограничения, абсолютно ничего, - сказал Гаврилечко.

Отметим, указанное постановление, которым бизнесу запрещено реструктурировать свои валютные кредиты, было принято еще в начале широкомасштабного вторжения, когда главой НБУ был еще Кирилл Шевченко.

Эксперты в комментариях УНН говорят, что глава Нацбанка Андрей Пышный может не отменять запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса, а позволить банкам в индивидуальном порядке решать этот вопрос. Такой шаг главы НБУ точно не останется незамеченным, способствует улучшению отношений между банками и клиентами и повысит доверие к банковскому сектору.

Эксперт рассказал, могут ли банки пойти на сделку с клиентом по конвертации валютных кредитов в гривны

Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.