Эксперт рассказал, могут ли банки пойти на сделку с клиентом по конвертации валютных кредитов в гривны

Банк и клиент пока не могут достичь договоренностей по конвертации валютных кредитов в гривне, поскольку существует такой запрет для бизнеса от Национального банка Украины. Поэтому на эту ситуацию может повлиять исключительно НБУ. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил экономист Олег Пендзин.

На сегодня НБУ является регулятором и в рамках его регуляторной деятельности все вопросы решаются именно таким образом. Поэтому какой-либо самодеятельности со стороны банковской структуры даже можно не ждать. Все это должно быть улажено исключительно решением НБУ, - отметил Пендзин.

Отметим, указанное постановление, которым бизнесу запрещено реструктурировать свои валютные кредиты, было принято еще в начале широкомасштабного вторжения, когда главой НБУ был еще Кирилл Шевченко.

Эксперты в комментариях УНН говорят, что глава Нацбанка Андрей Пышный может не отменять запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса, а позволить банкам в индивидуальном порядке решать этот вопрос. Такой шаг главы НБУ точно не останется незамеченным, способствует улучшению отношений между банками и клиентами и повысит доверие к банковскому сектору.

НБУ в рамках валютной либерализации должен смягчить запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса - эксперт

Контекст

Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.