Эксперт рассказал, могут ли банки пойти на сделку с клиентом по конвертации валютных кредитов в гривны

Киев • УНН
Банки не могут самостоятельно конвертировать валютные кредиты в гривны из-за запрета НБУ. Эксперт считает, что этот вопрос может решить только Национальный банк Украины.
Банк и клиент пока не могут достичь договоренностей по конвертации валютных кредитов в гривне, поскольку существует такой запрет для бизнеса от Национального банка Украины. Поэтому на эту ситуацию может повлиять исключительно НБУ. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил экономист Олег Пендзин.
На сегодня НБУ является регулятором и в рамках его регуляторной деятельности все вопросы решаются именно таким образом. Поэтому какой-либо самодеятельности со стороны банковской структуры даже можно не ждать. Все это должно быть улажено исключительно решением НБУ,
Отметим, указанное постановление, которым бизнесу запрещено реструктурировать свои валютные кредиты, было принято еще в начале широкомасштабного вторжения, когда главой НБУ был еще Кирилл Шевченко.
Эксперты в комментариях УНН говорят, что глава Нацбанка Андрей Пышный может не отменять запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса, а позволить банкам в индивидуальном порядке решать этот вопрос. Такой шаг главы НБУ точно не останется незамеченным, способствует улучшению отношений между банками и клиентами и повысит доверие к банковскому сектору.
НБУ в рамках валютной либерализации должен смягчить запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса - эксперт29 июля 2024, 11:49 • 74491 просмотр
Контекст
Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.
В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.
Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.