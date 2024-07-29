НБУ в рамках валютной либерализации должен смягчить запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса - эксперт

Национальный банк Украины последовательно проводит валютную либерализацию и в рамках этого процесса должен смягчить, в частности, и свой запрет на конвертирование валютных кредитов в гривне для бизнеса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по экономическим вопросам Илья Несходовский.

«Бизнесу это нужно, он должен функционировать, соответственно, все эти ограничения должны быть сняты. Единственное, что они должны сниматься постепенно, чтобы не спровоцировать отложенный спрос, который накопился за эти годы войны, чтобы он не выливался на валютный рынок одномоментно в больших объемах», - отметил эксперт.

По его словам, НБУ последовательно проводит валютную либерализацию, и уже достаточно много решений было принято по погашению задолженностей за предыдущие годы для бизнеса. Поэтому Несходовский считает, что Нацбанк в довольно короткий период снимет все ограничения, существующие на данный момент по операциям с валютой и валютными активами.

«Я считаю, что НБУ немножко быстрее даже движется, с точки зрения снятия ограничений», - говорит эксперт.

Отметим, эксперты в комментариях УНН говорит, что глава Нацбанка Андрей Пышный может не отменять запрет на конвертирование валютных кредитов для бизнеса, а позволить банкам в индивидуальном порядке решать этот вопрос. Такой шаг главы НБУ точно не останется незамеченным, способствует улучшению отношений между банками и клиентами и повысит доверие к банковскому сектору.

Контекст

Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения продемонстрировал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко прибегает к непопулярным шагам, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ «Гулливер». Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы «Гулливера» были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать кредит в гривне тогда не удалось.