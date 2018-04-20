В НБУ рассказали, что будет давить на цены в этом году

"На цены и дальше будет давить быстрый рост потребительского спроса, из-за чего фундаментальное инфляционное давление все еще будет оставаться значительным в этом году. Однако частично это будет нивелировано укреплением обменного курса относительно валют стран - торговых партнеров в I квартале 2018 года, которое будет способствовать снижению инфляционного давления в течение следующих месяцев", - говорится в отчете.

Также указано, что на рост инфляции будут влиять и значительные темпы роста административно регулируемых цен (на 14,6% по итогам года) в результате увеличения расходов на заработную плату в сфере ЖКХ, подорожания энергоресурсов и повышения акцизов на табачные изделия.

В то же время, по данным регулятора, инфляция сырых продовольственных товаров до конца текущего года снизится (до 5,9%) под влиянием исчерпания действия факторов предложения на рынке продовольственных товаров, которые оказали определяющее влияние в прошлом году.

При этом рост экспортных возможностей украинских производителей пищевой продукции все еще будет создавать давление на рост цен из-за уменьшения предложения на внутреннем рынке.

Также из-за увеличения международной торговли украинские цены на продовольствие продолжат приближаться к ценам в странах-партнерах, что будет иметь дополнительное проинфляционное влияние.

Как сообщили в НБУ, в 2018-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться и постепенно вернется к целевым показателям, как и прогнозировалось в начале года. Инфляция вернется в целевой диапазон в середине 2019 года и будет соответствовать его центральному значению 5% по итогам 2020 года.

Напомним, в марте 2018 года потребительская инфляция продолжила замедляться второй месяц подряд и составила 13,2% в годовом измерении (по сравнению с 14% в феврале). В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 1,1%.