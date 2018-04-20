У НБУ розповіли, що тиснутиме на ціни в цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національний банк України очікує поступового уповільнення загальної інфляції, яка на кінець року становитиме 8,9%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень, передає УНН.
"На ціни й надалі тиснутиме швидке зростання споживчого попиту, через що фундаментальний інфляційний тиск все ще залишатиметься значним в цьому році. Однак частково це буде нівельовано зміцненням обмінного курсу відносно валют країн – торговельних партнерів у І кварталі 2018 року, яке сприятиме зниженню інфляційного тиску протягом наступних місяців", - йдеться у звіті.
Також вказано, що на ріст інфляції впливатимуть і значні темпи зростання адміністративно регульованих цін (на 14,6% за підсумками року) внаслідок збільшення витрат на заробітну плату у сфері ЖКГ, здорожчання енергоресурсів та підвищення акцизів на тютюнові вироби.
Водночас, за даними регулятора, інфляція сирих продовольчих товарів до кінця поточного року знизиться (до 5,9%) під впливом вичерпання дії факторів пропозиції на ринку продовольчих товарів, що мали визначальний вплив у минулому році.
При цьому зростання експортних можливостей українських виробників харчової продукції все ще створюватиме тиск на зростання цін через зменшення пропозиції на внутрішньому ринку.
Також через збільшення міжнародної торгівлі українські ціни на продовольство продовжать наближуватися до цін у країнах-партнерах, що матиме додатковий проінфляційний вплив.
Як поінформували у НБУ, у 2018-2020 роках споживча інфляція знижуватиметься і поступово повернеться до цільових показників, як і прогнозувалося на початку року. Інфляція повернеться в цільовий діапазон у середині 2019 року і відповідатиме його центральному значенню 5% за підсумками 2020 року.
Нагадаємо, у березні 2018 року споживча інфляція продовжила сповільнюватися другий місяць поспіль і становила 13,2% у річному вимірі (порівняно з 14% у лютому). У місячному вимірі індекс споживчих цін зріс на 1,1%.