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У НБУ пояснили, чому інфляція у березні перевищила прогнозовану

У НБУ пояснили, чому інфляція у березні перевищила прогнозовану

Київ • УНН

 • 10726 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Основною причиною високої інфляції у березні стало більш суттєве, ніж очікувалося, подорожчання продуктів харчування, передає УНН з посиланням на НБУ.

“У березні 2018 року споживча інфляція продовжила сповільнюватися другий місяць поспіль і становила 13,2% у річному вимірі (порівняно з 14% у лютому). У місячному вимірі індекс споживчих цін зріс на 1,1%. Попри певне зниження фактична інфляція в річному вимірі залишилася дещо вищою за січневий прогноз та цілі Національного банку. Як і в попередньому місяці, основною причиною високої інфляції стало насамперед більш суттєве, ніж очікувалося, подорожчання продуктів харчування”, — повідомили у Нацбанку.

Крім того, заданими регулятора, інфляційний тиск також підтримувало подальше зростання виробничих витрат, зокрема на оплату праці. На цінах позначилося і швидке відновлення споживчого попиту. Залишалися високими й інфляційні очікування окремих груп економічних агентів.

Водночас, зазначається, що жорстка монетарна політика НБУ стримувала інфляційний тиск, зокрема через канал обмінного курсу. Так, попередні підвищення облікової ставки зробили більш привабливими фінансові інструменти в гривні, що сприяло припливу іноземного капіталу. Разом зі збільшенням надходжень валютної виручки від експортерів це спричинило перехід від девальваційного тренду до зміцнення гривні з кінця січня 2018 року. Посилення гривні як відносно долара США, так і валют країн-торгівельних партнерів позначилося насамперед на цінах палива та імпортних товарів.

Додатковими факторами, що стримували інфляцію, було зменшення впливу від підвищення цін і тарифів, що регулюються адміністративно, а також корекція цін на нафту.

Нагадаємо, за прогнозм НБУ, 2018 році зростання цін на продовольчі товари буде вищим, ніж очікувалося раніше.

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