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В НБУ объяснили, почему инфляция в марте превысила прогнозируемую

В НБУ объяснили, почему инфляция в марте превысила прогнозируемую

Киев  •  УНН

 • 10719 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Основной причиной высокой инфляции в марте стало более существенное, чем ожидалось, подорожание продуктов питания, передает УНН со ссылкой на НБУ.

“В марте 2018 года потребительская инфляция продолжила замедляться второй месяц подряд и составила 13,2% в годовом измерении (по сравнению с 14% в феврале). В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 1,1%. Несмотря на некоторое снижение фактическая инфляция в годовом измерении осталась несколько выше январского прогноза и целей Национального банка. Как и в предыдущем месяце, основной причиной высокой инфляции стало прежде всего более существенное, чем ожидалось, подорожание продуктов питания”, - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, по данным регулятора, инфляционное давление также поддерживало дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда. На ценах сказалось и быстрое восстановление потребительского спроса. Оставались высокими и инфляционные ожидания отдельных групп экономических агентов.

В то же время, отмечается, что жесткая монетарная политика НБУ сдерживала инфляционное давление, в частности через канал обменного курса. Так, предыдущие повышения учетной ставки сделали более привлекательными финансовые инструменты в гривне, что способствовало притоку иностранного капитала. Вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров это привело к переходу от девальвационного тренда к укреплению гривны с января 2018 года. Усиление гривны как к доллару США, так и валютам стран-торговых партнеров сказалось прежде всего на ценах топлива и импортных товаров.

Дополнительными факторами, которые сдерживали инфляцию, было уменьшение влияния от повышения цен и тарифов, регулируемых административно, а также коррекция цен на нефть.

Напомним, по прогнозм НБУ, 2018 году рост цен на продовольственные товары будет выше, чем ожидалось ранее.

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