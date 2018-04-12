Нацбанк прогнозує підвищення цін на продукти

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У 2018 році інфляційний тиск підтримуватиме більш суттєве, ніж очікувалося раніше, зростання цін на продовольчі товари, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

“Протягом 2018 року інфляція буде поступово уповільнюватися — до 8,9% у грудні, проте залишатиметься вищою за цільові орієнтири. Підтримуватиме інфляційний тиск більш суттєве, ніж очікувалося раніше, зростання цін на продовольчі товари на тлі розширення їх експорту та посилення споживчого попиту внаслідок збільшення доходів населення”, — розповіли у Нацбанку.

Крім того, вагомим ризиком є проведення урядом більш м’якої фіскальної політики. Зокрема, подальше збільшення соціальних видатків вищими темпами, ніж загальне зростання продуктивності праці в економіці, може посилити інфляційний тиск.

Водночас зазначається, що зміцнення курсу гривні у І кварталі буде стримувати зростання цін, насамперед на непродовольчі товари, і відповідно забезпечить більш швидке зниження базової інфляції, ніж прогнозувалось у січні. Крім того, інфляцію буде стримувати подальше відображення попередніх рішень з підвищення облікової ставки на депозитних ставках комерційних банків.

“У подальшому інфляція продовжить знижуватися завдяки збереженню жорсткої монетарної політики, збільшенню пропозиції продуктів харчування та уповільненню імпортованої інфляції. У результаті інфляція повернеться до цільового діапазону в середині 2019 року і становитиме 5,8% на кінець наступного року. У 2020 році вона уповільниться до 5%, що відповідатиме центральному значенню цільового діапазону (5% ± 1 в.п.)”, — прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, у квітні Національний банк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

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