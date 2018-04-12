НБУ зберіг облікову ставку на рівні 17%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національний банк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 17% річних, передає УНН з посиланням на повідомленні Нацбанку.
“Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17 % річних. Після чотирьох підвищень облікової ставки поспіль монетарні умови наразі є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до цільових показників у середньостроковій перспективі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у березні 2018 року населення продовжило нарощувати гривневі та валютні депозити. За місяць залишки гривневих вкладів громадян у платоспроможних банках зросли на 1%, а сукупний портфель депозитів у національній валюті у платоспроможних банках помірно зріс — на 0,4% або 1,9 млрд грн до 484,2 млрд грн.