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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17%

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17%

Киев  •  УНН

 • 7933 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальный банк сохранил учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых, передает УНН со ссылкой на сообщении Нацбанка.

“Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых. После четырех повышений учетной ставки подряд монетарные условия сейчас есть достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе”, - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года население продолжило наращивать гривневые и валютные депозиты. За месяц остатки гривневых вкладов граждан в платежеспособных банках выросли на 1%, а совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках умеренно вырос — на 0,4% или 1,9 млрд грн до 484,2 млрд грн.

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