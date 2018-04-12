Нацбанк прогнозирует повышение цен на продукты

“В течение 2018 года инфляция будет постепенно замедляться — до 8,9% в декабре, однако оставаться выше целевых ориентиров. Поддерживать инфляционное давление более существенное, чем ожидалось ранее, будет рост цен на продовольственные товары на фоне расширения их экспорта и усиления потребительского спроса вследствие увеличения доходов населения”, - рассказали в Нацбанке.

Кроме того, весомым риском является проведение правительством более мягкой фискальной политики. В частности, дальнейшее увеличение социальных расходов более высокими темпами, чем общий рост производительности труда в экономике, может усилить инфляционное давление.

В то же время отмечается, что укрепление курса гривны в I квартале будет сдерживать рост цен, прежде всего на непродовольственные товары, и соответственно обеспечит более быстрое снижение базовой инфляции, чем прогнозировалось в январе. Кроме того, инфляцию будет сдерживать дальнейшее отражение предыдущих решений по повышению учетной ставки на депозитных ставках коммерческих банков.

“В дальнейшем инфляция продолжит снижаться благодаря сохранению жесткой монетарной политики, увеличения предложения продуктов питания и замедления импортируемой инфляции. В результате инфляция вернется к целевому диапазону в середине 2019 года и составит 5,8% к концу следующего года. В 2020 году она замедлится до 5%, что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона (5% ± 1 п.п.)”, - прогнозируют в НБУ.

Напомним, в апреле Национальный банк сохранил учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.