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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 85883 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103872 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136710 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132474 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126534 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164755 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117958 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141541 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В НБУ рассказали об убытках от мошенничества с платежными картами

В НБУ рассказали об убытках от мошенничества с платежными картами

Киев  •  УНН

 • 12026 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Национальном банке Украины во время пресс-брифинга "Статистика и тенденции платежного мошенничества в 2018 году в Украине. Итоги межбанковской и межведомственной работы по противодействию платежному мошенничеству и киберпреступлениямˮ рассказали об убытках от мошеннических операций с платежными картами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Национального банка Украины в Facebook.

“Всего в первом полугодии 2018 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек лишь 64 гривны приходилось на незаконные операции. По итогам 2017 эта сумма составляла 77 гривен, в 2016 году — почти 110 гривеньˮ, - рассказал Владислав Дикий, заместитель начальника управления розничных платежей департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

Он добавил, что в течение следующего месяца Национальный банк сообщит подробную статистику по этому вопросу за весь 2018 год.

Владислав Дикий отметил, что на сегодня самым безопасным способом использования платежных карточек являются операции в торговой сети (по сравнению с убытками понесенными держателям и банками по мошенническим операциям совершенным через Интернет и банкоматы).

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В то же время он отметил, что пользователи платежных карточек должны быть осмотрительным и не разглашать личную информацию и реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код к карте), а также логин / пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной проверки подлинности, ведь представители банков никогда не спрашивают эту информацию.

Напомним, по данным НБУ, украинцы держат наличными более 400 млрд грн.

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