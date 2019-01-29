В НБУ рассказали об убытках от мошенничества с платежными картами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Национальном банке Украины во время пресс-брифинга "Статистика и тенденции платежного мошенничества в 2018 году в Украине. Итоги межбанковской и межведомственной работы по противодействию платежному мошенничеству и киберпреступлениямˮ рассказали об убытках от мошеннических операций с платежными картами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Национального банка Украины в Facebook.
“Всего в первом полугодии 2018 году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек лишь 64 гривны приходилось на незаконные операции. По итогам 2017 эта сумма составляла 77 гривен, в 2016 году — почти 110 гривеньˮ, - рассказал Владислав Дикий, заместитель начальника управления розничных платежей департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.
Он добавил, что в течение следующего месяца Национальный банк сообщит подробную статистику по этому вопросу за весь 2018 год.
Владислав Дикий отметил, что на сегодня самым безопасным способом использования платежных карточек являются операции в торговой сети (по сравнению с убытками понесенными держателям и банками по мошенническим операциям совершенным через Интернет и банкоматы).
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В то же время он отметил, что пользователи платежных карточек должны быть осмотрительным и не разглашать личную информацию и реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2 / CVV2, ПИН-код к карте), а также логин / пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной проверки подлинности, ведь представители банков никогда не спрашивают эту информацию.
Напомним, по данным НБУ, украинцы держат наличными более 400 млрд грн.